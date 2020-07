Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales Alenia Space sélectionné par l'ESA pour le projet Copernicus d'observation de la Terre Reuters • 02/07/2020 à 17:11









PARIS, 2 juillet (Reuters) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce jeudi: * AVOIR ÉTÉ SÉLECTIONNÉE PAR L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA) POUR LE PROJET COPERNICUS * COPERNICUS EST UN PROGRAMME D'OBSERVATION DE LA TERRE PAR SATELLITE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET DE L'ESA * IL FOURNIT DES DONNÉES D'OBSERVATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, LA SURVEILLANCE DU CLIMAT, L'ÉVALUATION DES CATASTROPHES NATURELLES ET D'AUTRES MISSIONS SOCIÉTALES * LE VOLUME DES COMMANDES POUR THALES ALENIA SPACE RÉSULTANT DES RÉCENTES DÉCISIONS DE L'APPEL D'OFFRES DEVRAIT S'ÉLEVER À ENVIRON 1,8 MILLIARD D'EUROS * LES NÉGOCIATIONS FINALES DÉBUTERONT PROCHAINEMENT ET LES SIGNATURES DES CONTRATS SONT ATTENDUES DANS LES PROCHAINES SEMAINES Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LEONARDO MIL -8.73% THALES Euronext Paris +3.88%