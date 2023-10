Thales: acquisition de Tesserent finalisée information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 09:27

(CercleFinance.com) - Thales indique avoir finalisé l'acquisition -annoncée en juin dernier- de Tesserent, l'une des plus grandes sociétés de cybersécurité d'Australie et de Nouvelle-Zélande, suite à l'approbation par ses actionnaires et à d'autres approbations réglementaires.



Avec un chiffre d'affaires d'environ 110 millions d'euros en 2022 et environ 500 employés répartis dans neuf bureaux, Tesserent fournit une gamme complète de solutions et de services de cybersécurité aux organisations de taille moyenne et d'entreprise.



Avec cette acquisition et celle à venir d'Imperva, annoncée en juillet dernier, Thales fait passer son activité cybersécurité au niveau supérieur, avec plus de 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans ce domaine attendus en 2024.