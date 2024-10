Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: acompte sur dividende et annulation d'actions information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 07:23









(CercleFinance.com) - Thales annonce que son conseil d'administration a décidé de verser un acompte sur dividende en numéraire de 0,85 euro par action au titre de l'exercice 2024 en cours, acompte qui sera détaché le 3 décembre et mis en paiement le 5 décembre.



Le conseil a aussi décidé de réduire le capital social par voie d'annulation de 4.268.227 actions propres détenues au nominatif, représentant 2,03% de son capital, avec effet immédiat, en vertu de l'autorisation conférée par l'AG du 10 mai 2023.



Ces actions ont été rachetées entre le 15 février 2023 et le 26 mars 2024 inclus. Elles représentent le solde des actions acquises dans le cadre du programme de rachat annoncé le 3 mars 2022 et non encore annulées.





Valeurs associées THALES 150,50 EUR Euronext Paris +0,27%