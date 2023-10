Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: accord pour un satellite pour la Mongolie information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite d'Etat en France cette semaine du Président de Mongolie Ukhnaagiin Khürelsükh, Thales Alenia Space fait part de la signature d'un accord pour construire un système national mongol de télécommunications par satellite.



Le groupe sera chargé de construire un satellite de très hautes performances en bande Ku, baptisé Chinggis Sat, qui fournira une connectivité internet haut débit à travers tout le pays, y compris dans les zones blanches rurales et au profit des populations nomades.



'Il offrira un accès facilité et élargi à des services tels que la télémédecine, la formation en ligne et la dématérialisation des services publics, et soutiendra la croissance de secteurs à haute valeur ajoutée de l'économie nationale', précise-t-il.





