Thales: accord de partenariat avec le groupe DCI

(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature d'un accord de partenariat avec le groupe DCI portant sur la formation dans le renseignement d'origine image.



Ce partenariat permet une complémentarité entre les formations techniques réalisées par Thales et les formations opérationnelles mises en oeuvre par le Groupe DCI, en s'appuyant notamment sur la solution SAIM (Système d'Aide à l'Interprétation Multi-capteurs) de Thales.



L'accord signé par Thales et DCI, l'opérateur du transfert de savoir-faire des armées françaises au profit des pays partenaires de la France, permettra au groupe DCI de proposer une offre de formations pour les interprètes images étrangers avec un outil ROIM (Renseignement d'Origine IMage), à l'état de l'art.



Ce partenariat couvre notamment la formation technique et opérationnelle des personnels des pays partenaires, l'assistance, le conseil et le soutien aux utilisateurs.





