Thales:accord avec Telespazio autour des satellites lunaires information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec Telespazio - autre société conjointe entre Leonardo (67 %) et Thales (33 %) - portant sur la conception et du développement du système de navigation LCNS (Lunar Communications and Navigation Services) et de l'infrastructure de navigation par satellite pour le programme Moonlight de l'ESA.



Concrètement, ce programme vise à créer une constellation de satellites en orbite cislunaire afin de fournir des services avancés de communication et de navigation.



Il permettra des alunissages précis et une mobilité autonome sur la Lune, tout en facilitant des communications à haut débit entre la Terre et la Lune.



Selon Thales, ce projet est 'de prime importance pour le retour et la présence durable de l'Homme sur la Lune' et permettra d'optimiser l'efficacité opérationnelle et les coûts d'exploitation et d'utilisation.







Valeurs associées THALES 236,10 EUR Euronext Paris +0,60%