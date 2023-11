Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: a apporté son soutien à des exercices militaires information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 16:25









(CercleFinance.com) - Lors de l'exercice REPMUS 23 (Robotic Experimentation Prototyping using Maritime Uncrewed Systems) de la marine portugaise et de l'OTAN et de l'exercice NATO Dynamic Messenger 23, Thales a démontré son expertise dans la mise en oeuvre de nouvelles capacités en soutien aux opérations maritimes.



Aux côtés de militaires de plus de dix pays, d'entreprises industrielles et de chercheurs, Thales a apporté son soutien dans les domaines de la guerre électromagnétique, de la lutte contre les mines et de la connectivité en mer.



Thales a contribué à assurer une coopération fluide entre les plates-formes de surface et sous-marines, grâce notamment à son système de mission M-Cube.



' MiMap est un outil puissant de traitement des données sonars, et a été particulièrement apprécié par mes équipes chargées de l'exploitation des sonars de guerre des mines. Mon équipe a également été très satisfaite de la facilité d'installation et d'intégration des systèmes MiMap et M-Cube ' a déclaré le Capitaine de corvette Claude-Louis, commandant du GPD Méditerranée et du BBPD Pluton.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.98%