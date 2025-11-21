 Aller au contenu principal
Thalès -5% vers 226,2E, re-test imminent des 220E
21/11/2025 à 12:53

Thalès rechute de -5% vers 226,2E et se prépare à un re-test imminent des 220E, le plancher du 2 septembre.
En cas d'enfoncement, le prochain objectif serait le comblement du 'gap' majeur des 194,65E du 28 février.

Valeurs associées

THALES
232,6000 EUR Euronext Paris -1,36%
