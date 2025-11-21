Thalès -5% vers 226,2E, re-test imminent des 220E
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 12:53
En cas d'enfoncement, le prochain objectif serait le comblement du 'gap' majeur des 194,65E du 28 février.
Valeurs associées
|232,6000 EUR
|Euronext Paris
|-1,36%
