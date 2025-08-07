Thalès : -4% vers 229E, un support crucial à préserver information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 15:17









(Zonebourse.com) - Thalès chute brusquement de -4% vers 229E et menace directement le support des 228,8E du 28 juillet.

En cas d'enfoncement, pas de support identifiable avant 212,6E ('fixing' d'ouverture du 7 avril) et il subsiste bien sûr l'énorme 'gap' ouvert au-delà de 194,7E le 28 février, et qui sera un jour refermé.





Valeurs associées THALES 231,5000 EUR Euronext Paris -2,94%