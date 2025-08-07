 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 709,47
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thalès : -4% vers 229E, un support crucial à préserver
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 15:17

(Zonebourse.com) - Thalès chute brusquement de -4% vers 229E et menace directement le support des 228,8E du 28 juillet.
En cas d'enfoncement, pas de support identifiable avant 212,6E ('fixing' d'ouverture du 7 avril) et il subsiste bien sûr l'énorme 'gap' ouvert au-delà de 194,7E le 28 février, et qui sera un jour refermé.

Valeurs associées

THALES
231,5000 EUR Euronext Paris -2,94%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

1 commentaire

  • 15:29

    "l'énorme gap qui sera un jour refermé" : ok, c'est bien noté Madame Irma.

Signaler le commentaire

Fermer

