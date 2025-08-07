Thalès : -4% vers 229E, un support crucial à préserver
En cas d'enfoncement, pas de support identifiable avant 212,6E ('fixing' d'ouverture du 7 avril) et il subsiste bien sûr l'énorme 'gap' ouvert au-delà de 194,7E le 28 février, et qui sera un jour refermé.
Valeurs associées
|231,5000 EUR
|Euronext Paris
|-2,94%
