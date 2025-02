Thalès : +4,5% vers 172,8E, record absolu tutoyé à 2% près information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 09:44









(CercleFinance.com) - Thalès s'envole de +4,5% vers 172,8E et confirme l'effacement de la résistance des 164E des 11 et 12 novembre dernier.

Le signal haussier est validé par un 'gap d'évasion' au-dessus de 166,75E et le titre retrace à 2% près son zénith historique des 174,5E du 7 juin 2024.

Le prochain objectif pourrait se situer vers 185E : il s'agit de la résistance oblique long terme unissant les précédents sommets (97E, le 20/02/2020, 131E le 21/4/2022 puis 174,5E déjà mentionné).





Valeurs associées THALES 173,10 EUR Euronext Paris +4,69%