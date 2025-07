Thalès : -3,5% sous 232E, sortie de canal 213/273 ? information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 09:53









(CercleFinance.com) - Thalès décroche de -3,5% sous 232E et menace de sortir 'par le bas' du corridor 273/233E, ce qui pourrait libérer un potentiel de repli jusque sur 212,8E ('fixing' d'ouverture du 7 avril) puis 194,65E, l'énorme 'gap' haussier du 28 février.





Valeurs associées THALES 232,5000 EUR Euronext Paris -3,17%