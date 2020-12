Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thaïlande-Hommage à la famille royale face aux appels à la réforme Reuters • 05/12/2020 à 14:41









BANGKOK, 5 décembre (Reuters) - Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Bangkok pour exprimer leur attachement à la monarchie thaïlandaise à l'occasion de l'anniversaire du défunt père du roi Maha Vajiralongkorn, après des mois de manifestations en faveur d'une réforme des pouvoirs royaux. Le roi Maha Vajiralongkorn a dirigé une cérémonie d'allumage des bougies devant le Grand Palais de Bangkok pour rendre hommage à son père, le roi Bhumibol Adulyadej, décédé en 2016 après avoir régné pendant sept décennies au cours desquelles il a été considéré par beaucoup comme un symbole de l'unité nationale. Le monarque a été rejoint par des milliers de loyalistes, vêtus de la couleur royale jaune et agitant des drapeaux nationaux. La monarchie thaïlandaise est devenue ces derniers mois la cible d'un mouvement de protestation dirigé par des jeunes qui accusent le roi actuel et le gouvernement - dirigé par l'ancien chef de l'armée Prayuth Chan-ocha - d'étendre les pouvoirs royaux à un niveau jamais vu depuis la fin de la monarchie absolue, en 1932. Les manifestants se sont attaqués à nombre de tabous en reprochant ouvertement au roi Vajiralongkorn d'avoir pris le contrôle direct de deux unités militaires et de la richesse du Bureau des biens de la Couronne (Crown Property Bureau), évaluée à des dizaines de milliards de dollars. La cérémonie de samedi constitue l'une des plus importantes marques de soutien à la monarchie depuis le regain de manifestations, en juillet. (Panu Wongcha-um, version française Benjamin Mallet)

