Thaïlande-Anutin Charnvirakul élu Premier ministre par le Parlement

par Panarat Thepgumpanat et Chayut Setboonsarng

Anutin Charnvirakul a été élu vendredi Premier ministre thaïlandais par vote parlementaire, battant le candidat du parti au pouvoir et mettant fin à une semaine de chaos et d'impasse politique.

Avec le soutien décisif de l'opposition, Anutin Charnvirakul a aisément remporté le scrutin de la chambre basse thaïlandaise pour devenir Premier ministre, promettant d'organiser un référendum sur la modification de la constitution et de convoquer des élections dans un délai de quatre mois.

Anutin, 58 ans, a notamment été ministre de la Santé durant la crise du COVID-19, ministre de l'Intérieur et vice-Premier ministre de la Thaïlande. Royaliste convaincu, il est considéré comme conservateur, même s'il s'est fait un nom en faisant campagne pour la dépénalisation du cannabis en Thaïlande.

Son élection met fin à la crise du parti jusqu'à présent aux commandes du pays, Pheu Thai, déclenchée en juin par le retrait d'Anutin de son alliance, ce qui a laissé le gouvernement de coalition s'accrocher au pouvoir avec une majorité très mince, dans un contexte de protestations et de chute de popularité.

Son ascension rapide au poste de Premier ministre et sa victoire sur son rival Chaikasem Nitisiri sont perçues comme une humiliation pour le Pheu Thai, jadis poids lourd populiste du milliardaire Thaksin Shinawatra qui a quitté la Thaïlande jeudi soir pour Dubaï.

Le coup de grâce de cette crise politique a été donné la semaine dernière par la Cour constitutionnelle avec la destitution de la fille et protégée de Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, sixième Premier ministre issu ou soutenu par la famille Shinawatra à être démis de ses fonctions par l'armée ou la justice.

Le départ inopiné du magnat de Thaïlande à bord de son jet privé intervient après que son parti a échoué dans ses tentatives de dissoudre la Chambre et de saper le bloc d'Anutin. Une décision de justice pouvant conduire à l'emprisonnement de Thaksin est attendue pour la semaine prochaine.

"Je serai de retour en Thaïlande le 8 septembre afin d'assister personnellement à l'audience du 9", a déclaré le milliardaire sur X.

(Panarat Thepgumpanat, Chayut Setboonsarng, Kitiphong Thaicharoen, Devjyot Ghoshal et Panu Wongcha-um ; rédigé par Martin Petty ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)