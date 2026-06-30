TGS lance des projets de retraitement sismique au large de la Sierra Leone

TGS annonce, en partenariat avec la Petroleum Directorate of Sierra Leone (PDSL), le lancement des projets de retraitement sismique " Sierra Leone 2D Vision " et " Mabesi 3D Vision " au large de la Sierra Leone.

En fournissant des données sismiques traitées en profondeur et offrant une meilleure clarté du sous-sol, ces projets aideront les opérateurs à mieux évaluer les systèmes pétroliers et à faire progresser les opportunités d'exploration, du plateau continental jusqu'aux zones en eaux profondes.

Le programme comprend le retraitement complet, à partir des données brutes d'acquisition, de 24 000 kilomètres de données sismiques 2D et de 4 155 kilomètres carrés de données sismiques 3D " Mabesi ".

Des produits préliminaires issus des deux projets devraient être disponibles en 2026. Les produits finaux pour " Mabesi 3D Vision " sont attendus au premier trimestre 2027, et ceux pour " Sierra Leone 2D Vision " au troisième trimestre 2027.

David Hajovsky, vice-président exécutif chargé de l'activité multi-clients chez TGS, a déclaré : " La Sierra Leone demeure un bassin sous-exploré au potentiel considérable, comme en témoigne l'arrivée récente de nouveaux acteurs dans la zone offshore. Grâce à ces projets de retraitement PSDM, TGS déploie des technologies d'imagerie de pointe pour fournir des données sismiques modernes et de haute qualité, favorisant ainsi une évaluation plus efficace des opportunités d'exploration".