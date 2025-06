TG4050 à l'ASCO 2025 : Transgene franchit un cap – les dirigeants prennent la parole

Transgene et NEC présentent une survie sans récidive durable, accompagnée d’une réponse cellulaire T persistante à 24 mois avec le vaccin thérapeutique individualisé TG4050.



- Tous les patients traités sont en rémission clinique et sans récidive après au moins deux ans de suivi dans la partie Phase I de l’essai randomisé dans les cancers de la tête et du cou HPV-négatifs localement avancés et opérables – Preuve de principe clinique démontrée pour TG4050

- TG4050 seul induit des réponses cellulaires T CD8+ durables et dirigées contre les néoantigènes sélectionnés

- Le traitement est bien toléré sans effets indésirables inattendus

- Les données ont été présentées à l’ASCO 2025 lors d’une présentation orale rapide



Découvrez l'interview de Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene, par BIOTECH TV lors de l'ASCO 2025 (en anglais) : https://www.biotechtv.com/post/transgene-asco-2025

Découvrez le point de vue de Emmanuelle Dochy, Directrice des affaires médicales de Transgene : https://player.vimeo.com/video/1088985983