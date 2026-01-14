 Aller au contenu principal
TG Therapeutics s'envole grâce à ses perspectives de revenus pour 2026 et à un chiffre d'affaires préliminaire pour 2025 plus élevé que prévu
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments TG Therapeutics TGTX.O ont augmenté d'environ 10 % à 30,64 $ avant la mise sur le marché

** TGTX prévoit un chiffre d'affaires total pour 2026 compris entre 875 millions et 900 millions de dollars, par rapport aux estimations de 895,63 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Prévoit un chiffre d'affaires total pour 2025 de 616 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes de 606,6 millions de dollars

** TGTX prévoit des ventes américaines de 594 millions de dollars en 2025 pour son médicament contre la sclérose en plaques, Briumvi, soit une augmentation d'environ 92% par rapport à l'année précédente

** Les analystes de Jefferies s'attendent à ce que les données relatives à la version sous-cutanée de Briumvi, attendues d'ici la fin de 2026, constituent "un point d'inflexion important"

** Les actions ont légèrement baissé en 2025

