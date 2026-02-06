TG Therapeutics progresse grâce à de nouvelles données concernant une thérapie auto-immune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de la société de biotechnologie TG Therapeutics TGTX.O augmentent de 2,7 % à 28,51 $ avant le marché

** La société a présenté de nouveaux résultats sur le traitement de la sclérose en plaques Briumvi pour le traitement d'une forme récurrente de cette maladie nerveuse

** La sclérose en plaques est une maladie nerveuse auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque le revêtement protecteur des nerfs, ce qui perturbe les signaux entre le cerveau et le corps

** Les mises à jour incluent des données du monde réel et des études sur les enfants et les adolescents

** Les effets secondaires les plus fréquents sont les réactions à la perfusion et les infections respiratoires; des infections graves ont été observées chez 5 % des patients

** Les actions ont terminé en légère baisse en 2025