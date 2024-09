Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TFF: lourdement sanctionné après un avertissement information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - L'action TFF évolue à contre-courant de la Bourse de Paris jeudi, les investisseurs prenant leurs bénéfices sur l'ex-Tonnellerie François Frères après l'annonce de perspectives plus prudentes que prévu.



Vers 12h00, le titre décroche de presque 10% après avoir rebondi de près de 5% sur le mois écoulé, ce qui en fait la plus forte baisse du marché parisien. La valeur accuse désormais un repli de 22% depuis le début de l'année.



TFF a publié mercredi soir un chiffre d'affaires en baisse de 3,3% à 121,5 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2024/2025, que la société dit déjà considérer comme un exercice de 'transition'.



Le groupe explique avoir été affecté par un effet de base 'très défavorable' suite à la performance 'record' qui avait caractérisé l'activité post-Covid.



Il met également en avant un 'retour à la normale' du marché des boissons alcoolisées dans un contexte économique incertain accompagné de conditions météorologiques défavorables.



Dans ce contexte de prudence, TFF prévient que le niveau de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice pourrait se situer en-deçà de 500 millions d'euros, inférieur aux objectifs de début d'exercice.



L'entreprise ajoute que ses niveaux de rentabilité pourraient par ailleurs s'inscrire en baisse dans cet environnement 'ponctuellement défavorable'.





Valeurs associées TFF GROUP 35,00 EUR Euronext Paris -9,79%