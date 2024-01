TFF : les voyants sont au vert

(AOF) - TFF a dévoilé ses résultats semestriels de l'exercice 2023-2024 d'où ressort un résultat net de 40,77 millions d'euros, en amélioration de 5,2% par rapport au premier semestre 2022-2023. L'Ebitda, établi à 61,77 millions d'euros, ressort en hausse de 18,7% et le chiffre d'affaires, à 264,26 millions d'euros, en croissance de 13,6%. Le pôle Vin a dégagé un chiffre d'affaires de 127,9 millions d'euros, en hausse de 3,5 % alors que le pôle Alcool bondit de 25% à 136,3 millions d'euros.

"Les performances du semestre sont notables. Nous anticipons toujours une croissance supérieure à 10% sur l'exercice - fonction des variations de change - avec une rentabilité opérationnelle en hausse, et restons tout aussi agiles et ambitieux forts des investissements réalisés sur nos marchés", a déclaré Jérôme François, président du directoire, cité dans un communiqué.

