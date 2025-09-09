 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TFF Group : forte baisse du chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par AOF 09/09/2025 à 18:04

(AOF) - Au premier trimestre de son exercice 2025-2026, le chiffre d’affaires de TFF Group a reculé de 24,3 %, à données constantes, à 89,4 millions d’euros. La société précise qu’elle évolue sur des marchés marqués depuis plusieurs mois par des ralentissements et un fort attentisme. Le numéro un mondial des métiers du bois pour l’élevage des vins et alcools précise qu’il continue d’adapter ses structures et outils de production à l’environnement actuel, alors que le climat d’incertitude pèse sur les décisions d’investissement des acheteurs de la filière.

Pour l'ensemble de l'exercice, TFF Group s'attend à un chiffre d'affaires en repli d'environ 20 %, avec " une érosion de nos niveaux de rentabilité " indique le groupe.

