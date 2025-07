TFF Group: en chute après sa publication annuelle information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - TFF Group (Tonnelleries François Frères) chute de 9% après la publication par le groupe de tonnellerie de ses résultats au titre de 2024-25, accompagnés de perspectives décevantes pour son nouvel exercice.



Pour l'exercice écoulé, il a dévoilé un résultat net en recul de 45,5% à 31,8 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 425,4 millions d'euros, en baisse organique de 14,7%, des chiffres globalement en ligne avec les attentes d'Oddo BHF.



Cependant, ce bureau d'études pointe des perspectives fortement dégradées pour l'exercice 2025-26, avec une faible visibilité et de la prudence affichées par la direction, l'amenant à dégrader son opinion sur le titre de 'surperformance' à 'neutre'.



'Le momentum à court terme va rester très compliqué pour le groupe et la visibilité nous semble trop limitée sur une reprise solide au cours des 12 prochains mois', juge ainsi Oddo BHF, qui revoit donc en forte baisse son scénario 2025-26.





Valeurs associées TFF GROUP 21,3000 EUR Euronext Paris -9,36%