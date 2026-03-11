TFF Group anticipe toujours une contraction de son activité de 25% sur l'exercice 2025/2026
En outre, les perturbations géopolitiques et l'incertitude économique pèsent toujours fortement sur l'activité et la dynamique des marchés du groupe.
"L'absence de visibilité et l'instabilité reportent les décisions d'investissement des acteurs de la filière vins et spiritueux, tandis que les niveaux de stocks encore élevés dans toute la chaîne de valeur retardent la reprise attendue des marchés", explique le spécialiste mondial des produits d'élevage pour vin et alcools.
Sur des marchés malmenés et dans des contextes économique et politique difficiles à anticiper, nos objectifs d'activité et de résultats pour l'exercice en cours restent inchangés, avec une contraction attendue de l'activité de l'ordre de 25% sur l'exercice et une marge opérationnelle courante qui restera supérieure à 10% du chiffre d'affaires.
"Dans cette conjoncture instable, il nous est toujours impossible de nous engager sur des prévisions de moyen terme réellement fiables. Le groupe et ses équipes conduisent avec réactivité et détermination une stratégie réaliste, axée sur la résistance de nos marques et les capacités d'adaptation de nos maisons afin d'absorber dans les meilleures conditions de rentabilité la situation actuelle de sous-activité. Fort de son leadership et de fondamentaux solides, le groupe reste résilient et se tient prêt pour répondre rapidement aux premiers signes d'une reprise attendue de ses marchés", a déclaré Jérôme François, président du directoire.
