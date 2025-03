AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Sur les 9 premiers mois de son exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires de TFF recule de 13,8% en organique à 327,2 millions d'euros. "Le contexte incertain et le faible niveau de la récolte 2024, historiquement bas, continuent de peser sur le niveau des affaires avec un troisième trimestre qui s’est avéré, comme attendu, moins résistant que le premier semestre", explique le spécialiste des produits d'élevage pour vin et alcools. Sur ce troisième trimestre, les ventes ont fléchi de 21% en organique à 87 millions d'euros.

TFF confirme une baisse de plus de 10% de son activité en 2024/2025

