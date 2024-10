TF1 vise une stabilité de sa marge opérationnelle en 2024

"Après un premier semestre où le groupe était en forte progression sur toutes les cibles sur un an, les parts d'audience du groupe ont résisté durant l'été, face à un contexte concurrentiel inédit avec la diffusion des Jeux olympiques de Paris par France Télévisions", a indiqué la filiale du groupe Bouygues dans un communiqué.

Par ailleurs, la plateforme TF1+ a récolté 30,3 millions d'euros de recettes sur le trimestre écoulé contre 22,1 millions un an plus tôt.

(AOF) - Le groupe TF1 a fait état d'un bond de 31% de son bénéfice net au troisième trimestre en rythme annuel, à 49,4 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant des activités (Roca) a grimpé de 33%, à 69,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe s'inscrit en repli de 4,4%, ressortant à 487 millions d'euros. Le chiffre d'affaires publicitaire s'affiche lui aussi en repli sur la période : 345,2 millions d'euros, contre 350,8 millions d'euros un an plus tôt.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.