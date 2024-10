Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: vers des investissements accrus dans le cinéma information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 10:38









(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé jeudi soir qu'il allait augmenter ses investissements en faveur de la création cinématographique dans le cadre d'un nouvel accord de trois ans conclu avec les professionnels du cinéma français.



Le groupe de télévision prévoit ainsi de porter à 3,65%, contre 3,5% précédemment, ses préachats et achats de films français et européens, tout en préfinancer en moyenne 19 films minimum chaque année.



Les achats de droits de diffusion de films français et européens continueront à pouvoir représenter jusqu'à 20% de ses obligations.



Parallèlement, l'accord prévoit un élargissement de l'exposition des films préfinancés sur sa plateforme de streaming TF1+, qui pourront désormais être disponibles en replay pendant une durée de 30 jours, contre sept jours actuellement.



TF1 indique qu'il compte par ailleurs consacrer 19,2 millions d'euros de minimum d'achats d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française par an.





Valeurs associées TF1 8,08 EUR Euronext Paris +0,31%