Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: va diffuser la Coupe du Monde féminine de Rugby information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 poursuit son engagement dans la visibilité du rugby féminin en acquérant les droits de diffusion de la Coupe du Monde féminine de Rugby.



A travers ce nouvel accord, le Groupe TF1 renforce son partenariat historique avec World Rugby autour de ses grandes compétitions.



La dixième Coupe du Monde féminine de l'histoire réunira pour la première fois 16 équipes, et se déroulera au pays du rugby avec notamment des matchs joués dans l'antre mythique du rugby anglais : le stade de Twickenham à Londres.



Dès 2023 le Groupe TF1 diffusera les matchs du XV de France dans le WXV, la nouvelle compétition féminine crée par World Rugby opposant les meilleures nations mondiales.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris +0.43%