TF1: TF1+ est désormais disponible en Suisse

(CercleFinance.com) - La plateforme de streaming gratuite du Groupe TF1 sera disponible en Suisse à partir du 26 septembre, sur mobile et tablette, ainsi que sur la quasi-intégralité de l'univers Smart TV (Google TV, TV sous Android TV, Samsung, LG, Philips sous Titan OS, Hisense sous Vidaa OS, Amazon Fire TV, Apple TV). Elle est disponible depuis juillet en Belgique et au Luxembourg.



TF1+ propose une offre de streaming de plus de 19 500 heures de contenus de divertissement et d'information, disponibles à tout moment, en illimité et gratuitement.



La plateforme proposera également plus de 150 séries et près de 900 films et téléfilms.



L'offre inclura une cinquantaine de chaînes FAST, axées sur des thématiques fortes telles que la jeunesse, les fictions françaises et le divertissement.





