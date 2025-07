TF1: TF1+ disponible en Afrique francophone information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que TF1 + est désormais disponible en Afrique francophone.



TF1 + poursuit ainsi son déploiement à l'international. La plateforme de streaming gratuit du groupe TF1 est déjà disponible en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.



TF1+ est ainsi disponible depuis le 30 juin dans 21 nouveaux pays : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Île Maurice, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie. La plateforme de streaming sera aussi prochainement disponible au Maroc.



Les utilisateurs peuvent profiter d'un catalogue de programmes premium qui rassemble toute la famille, avec des émissions phares comme Koh-Lanta, Star Academy ou encore Secret Story.



La plateforme propose également de la fiction française comme HPI et Tout pour la Lumière - la nouvelle série quotidienne événement de TF1 -, des sagas quotidiennes comme Plus Belle la Vie, des offres de télénovelas avec L'Amour d'une mère ou encore Les Arômes du coeur, ainsi que des centaines de films et téléfilms.



Désormais disponible en 4 écrans (TV, ordinateur, smartphone et tablette), TF1+ est disponible sur une très large partie de l'univers Smart TV : Google TV, TV sous Android TV et Apple TV, puis prochainement sur les TV Samsung, LG et Hisense.





