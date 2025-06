TF1: sous-licence pour des compétitions féminines information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 08:08









(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé vendredi soir un accord de sous-licence avec France Télévisions portant sur 12 matchs de l'UEFA Euro féminin 2025, prévu du 2 au 27 juillet en Suisse, et 12 matchs de la Coupe du monde de rugby féminine 2025, du 22 août au 27 septembre en Angleterre.



Concernant l'UEFA Euro féminin, le groupe diffusera 11 matchs de poules (dont huit rencontres de prime time), deux quarts de finale et une demi-finale (dont les matchs des Bleues en cas de qualification), ainsi que la finale.



Pour la Coupe du monde de rugby féminine, l'accord concerne 15 matchs de poules, deux quarts de finale et une demi-finale (dont le match des Bleues en cas de qualification), ainsi que la petite finale et la finale.





