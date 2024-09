TF1 : sa plateforme TF1+ accueille deux nouveaux acteurs

(AOF) - Le groupe TF1 annonce qu'il accueillera en octobre sur sa plateforme TF1+ deux acteurs : Arte et A&E Television Network (AETN), groupe de télévision américain référent dans le domaine du documentaire. "Avec ces deux nouveaux partenariats, TF1+ conforte son positionnement de leader du streaming premium gratuit et proposera désormais plus de 25 000 heures de contenus, à tout moment", précise un communiqué de la filiale de Bouygues.

Au premier semestre, précise le groupe, TF1+ a rassemblé 4 millions de streamers quotidiens et 33 millions de streamers mensuels (avec un record en mai à 35,4 millions).