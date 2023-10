Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: retombe sur 6,5E, retour à la case départ du 26 juillet information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - TF1 retombe sur 6,5E, opérant ainsi un retour à la case départ du 26 juillet (après un plafonnement sous 7,7E le 9 août).

Le titre semble bien parti pour aller chercher un support vers 6,40E (testé sans relâche du 11 au 25 juillet dernier)... voir 6,27E (plancher des 22 et 26 juin dernier).





