TF1: résultat net part du Groupe en hausse de 57,1% au T3

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 509,4 millions d'euros, en repli de -6,0% (à périmètre constant). Le chiffre d'affaires publicitaire s'établit à 350,8 millions d'euros, en croissance de 9,7% (à périmètre constant), porté notamment par la diffusion de la Coupe du Monde de Rugby.



Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 51,7 millions d'euros au troisième trimestre 2023, en hausse de 1,2%. La marge opérationnelle courante des activités s'établit à 10,1% (+0,9 pt).



Le résultat opérationnel s'élève à 45,4 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe s'établit à 37,7 millions d'euros, en hausse de 57,1% sur un an



Le chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers mois 2023 s'élève à 1 547,5 millions d'euros, en repli de -8,4% (à périmètre constant). Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'établit à 204,0 millions d'euros, soit -16,1% sur un an. La marge opérationnelle courante des activités est de 13,2%, soit un niveau proche de 2022.





