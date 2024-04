Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: résultat net part du Groupe de 29,7 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 511,9 millions d'euros au premier trimestre 2024, en croissance de 6,7% par rapport au premier trimestre 2023. Il a été porté par la progression du chiffre d'affaires publicitaire (+6,6% par rapport à 2023).



Le chiffre d'affaires du secteur Média s'établit à 453,1 millions d'euros, en hausse de 8,1% par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires publicitaire du secteur Media s'élève à fin mars 2024 à 363,3 millions d'euros, en hausse de 6,6%,



Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'élève à 37,3 millions d'euros (en recul de 2,6 millions d'euros). Le taux de marge opérationnelle courante des activités s'établit à 7,3% contre 8,3% à fin mars 2023.



Le résultat opérationnel s'élève à 34,1 millions d'euros et intègre 2,5 millions d'euros de charges non courantes liées au plan d'accélération digitale du Groupe.



Le résultat net part du Groupe s'établit à 29,7 millions d'euros, en hausse de 5,7% par rapport au premier trimestre 2023.



Les perspectives 2024 du Groupe sont la poursuivre la croissance du digital en s'appuyant sur le lancement de TF1+, maintenir un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de celui de 2023 et continuer à générer une trésorerie solide permettant de viser une politique de dividendes en croissance sur les prochaines années.





