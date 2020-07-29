TF1 renonce à verser un dividende pour 2019 et abadonne ses objectifs 2021
Reuters•29/07/2020 à 07:53
29 juillet (Reuters) - TF1 TFFP.PA a fait état mercredi dans un communiqué:
* D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T2 EUR 389,6 MLNS VERSUS EUR 591,5 MLNS L'AN DERNIER
* D'UN RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T2 EUR 14,4 MLNS VERSUS EUR 66,7 MLNS L'AN DERNIER
* D'UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU T2 EUR 25,8 MLNS VERSUS EUR 100,1 MLNS L'AN DERNIER
* D'UNE DETTE NETTE (HORS OBLIGATIONS LOCATIVES) À FIN JUIN EUR 22,1 MLNS VERSUS EUR 126,3 MLNS À FIN DÉCEMBRE 2019
* AU 30 JUIN 2020, LES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE ATTEIGNENT EUR 1,59 MDS
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, QUI S'EST TENU LE 28 JUILLET, RENONCE DÉFINITIVEMENT AU VERSEMENT D'UN DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019
* TF1 RENONCE À SES OBJECTIFS POUR L'ANNÉE 2021 : POUR LE PÔLE UNIFY, UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'AU MOINS 250 MILLIONS D'EUROS ET UN TAUX DE MARGE D'EBITDA D'AU MOINS 15%
* TF1 RENONCE À SES OBJECTIFS POUR L'ANNÉE 2021 : POUR LE GROUPE, UNE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ SUR CAPITAUX ENGAGÉS PAR RAPPORT À CELLE DE 2018
* DEPUIS LA FIN DU CONFINEMENT, LA TENDANCE À LA BAISSE DES REVENUS PUBLICITAIRES RALENTIT PROGRESSIVEMENT AVEC LE RETOUR D'UNE PARTIE DES ANNONCEURS
* LE REDÉMARRAGE DES TOURNAGES EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER PERMET À NEWEN D'ENVISAGER LA REPRISE D'UNE ACTIVITÉ SOUTENUE JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE
Pour plus de détails, cliquez sur [ TFFP.PA ]
(Rédaction de Paris)
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