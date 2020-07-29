CAC 40
4 957.53
+0.58%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant : Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email, contactez-nous

Un email de confirmation vient de vous être adressé.

Mot de passe oublié ?

Bénéficiez gratuitement de fonctionnalités et de services additionnels. Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

CAC 40
4 957.53
+0.58%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TF1 renonce à verser un dividende pour 2019 et abadonne ses objectifs 2021
Reuters29/07/2020 à 07:53

29 juillet (Reuters) - TF1 TFFP.PA a fait état mercredi dans un communiqué:

* D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T2 EUR 389,6 MLNS VERSUS EUR 591,5 MLNS L'AN DERNIER

* D'UN RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T2 EUR 14,4 MLNS VERSUS EUR 66,7 MLNS L'AN DERNIER

* D'UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU T2 EUR 25,8 MLNS VERSUS EUR 100,1 MLNS L'AN DERNIER

* D'UNE DETTE NETTE (HORS OBLIGATIONS LOCATIVES) À FIN JUIN EUR 22,1 MLNS VERSUS EUR 126,3 MLNS À FIN DÉCEMBRE 2019

* AU 30 JUIN 2020, LES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE ATTEIGNENT EUR 1,59 MDS

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, QUI S'EST TENU LE 28 JUILLET, RENONCE DÉFINITIVEMENT AU VERSEMENT D'UN DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019

* TF1 RENONCE À SES OBJECTIFS POUR L'ANNÉE 2021 : POUR LE PÔLE UNIFY, UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'AU MOINS 250 MILLIONS D'EUROS ET UN TAUX DE MARGE D'EBITDA D'AU MOINS 15%

* TF1 RENONCE À SES OBJECTIFS POUR L'ANNÉE 2021 : POUR LE GROUPE, UNE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ SUR CAPITAUX ENGAGÉS PAR RAPPORT À CELLE DE 2018

* DEPUIS LA FIN DU CONFINEMENT, LA TENDANCE À LA BAISSE DES REVENUS PUBLICITAIRES RALENTIT PROGRESSIVEMENT AVEC LE RETOUR D'UNE PARTIE DES ANNONCEURS

* LE REDÉMARRAGE DES TOURNAGES EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER PERMET À NEWEN D'ENVISAGER LA REPRISE D'UNE ACTIVITÉ SOUTENUE JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE

Pour plus de détails, cliquez sur [ TFFP.PA ]

(Rédaction de Paris)

Résultats d'entreprise
Dividendes

Valeurs associées

TF1
Euronext Paris +0.13%
© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
CAC 40
4954.03 +0.51%
DBT
0.1835 +0.82%
RENAULT
24.375 -1.73%
NOVACYT
3.25 +0.93%
CGG
0.825 -5.91%
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer