TF1 rend hommage à Évelyne Leclercq, figure historique de l'antenne
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 12:28
Présente dès le lancement de la chaîne le 6 janvier 1975, Évelyne Leclercq a débuté sa carrière comme speakerine avant de devenir une animatrice phare du paysage audiovisuel français. Elle a marqué l'histoire de l'entreprise en présentant les sélections nationales du Concours Eurovision de la Chanson en 1976 et 1977, ainsi qu'en co-animant le programme "Intervilles".
Son influence médiatique a atteint son apogée avec l'émission "Tournez manège !", qu'elle a portée quotidiennement de 1985 à 1993, fédérant des millions de téléspectateurs. La direction du groupe a salué une "grande dame de la télévision" dont le professionnalisme et la proximité avec le public ont durablement ancré la marque TF1 dans la mémoire collective.
Valeurs associées
|8,3000 EUR
|Euronext Paris
|-0,12%
A lire aussi
-
Eurostar, dont le trafic avait déjà été fortement perturbé mardi par un incident dans le Tunnel sous la Manche, a précisé mercredi que plusieurs trains au départ de Londres ont subi d'importants retards dans la soirée en raison d'un autre problème, distinct. "Une ... Lire la suite
-
Enième rebondissement dans le projet européen Scaf. Le gouvernement allemand annonce le report,concernant la poursuite du projet. "Contrairement à ce qui était initialement prévu, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant la poursuite du projet ... Lire la suite
-
La direction d'EDF a annoncé mercredi une "enveloppe globale d'augmentation" de 2,75% pour 2026, soit selon deux syndicats une augmentation individuelle de 1,65%, inférieure au projet d'accord boudé par toutes les organisations, sauf la CFE CGC, à l'issue des négociations ... Lire la suite
-
(AOF) - Telecom Italia signe l'une des plus fortes hausse de l'EuroStoxx 600 sur l'année 2025, bondissant de 108%. Le titre de l'opérateur de télécommunication s'illustre également à la deuxième place annuel du principal indice italien coté à Milan et fermé ce ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer