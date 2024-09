Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: réagit aux conclusions des Etats Généraux de l'info information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 13:20









(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 annonce 'saluer' le travail des Etats Généraux de l'Information pour conforter la qualité et le pluralisme de l'information dans un environnement en pleine mutation.



'Les enjeux d'une information de qualité, fiable et indépendante, qui contribue à l'exercice démocratique sont au coeur de la stratégie éditoriale du Groupe TF1, dont l'information est un pilier historique qu'il ne cesse de renforcer pour toucher un public toujours plus large et diversifié', a fait savoir le groupe.







Valeurs associées TF1 7,93 EUR Euronext Paris +0,51%