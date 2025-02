TF1: progression du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - TF1 publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 7,1% à 206 millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'une marge des activités de 12,6%, en hausse de 0,1 point 'dans une année de transformation profonde du groupe'.



A près de 2,36 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 2,6%, porté par les bonnes performances publicitaires (+2,3%) et par Newen Studios (+4,6%), avec en particulier une forte dynamique publicitaire de TF1+ tout au long de l'année (+39,2%).



Conformément à l'objectif communiqué en février 2024 de viser une politique de dividendes en croissance, le conseil d'administration proposera à l'AG du 17 avril le versement d'un dividende de 0,60 euro par action, en hausse de 9% par rapport à 2024.



TF1 anticipe pour 2025 une croissance soutenue à deux chiffres du CA digital et le maintien d'une marge des activités proche de celle de 2024, et vise une politique de dividendes en croissance dans les prochaines années.





