TF1: présence ses chiffres d'audience 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Le Groupe réalise sur l'année 2024 d'excellentes performances avec 26.8% de pda sur les 4+ et confirme son leadership sur les cibles commerciales, avec 33.5% sur les Frda-50, 30.5% sur les 25-49 ans et 33.0% sur les 15-34 ans.



TF1 parvient même à progresser malgré la concurrence exceptionnelle des JO de Paris, pour atteindre 18.7% de pda.



TF1+ s'affirme comme la plateforme de streaming gratuite française leader avec près de 4m de streamers quotidiens et 3.5mds de vidéos vues.



Pour Rodolphe Belmer, PDG du Groupe TF1 : “ Avec 18 milliards d'heures de programmes visionnées depuis le début de l'année sur nos antennes et TF1+, les contenus du Groupe s'inscrivent dans le quotidien des Français et constituent le socle de notre culture populaire. Notre offre d'information, toujours plus suivie, contribue, par sa qualité et son audience massive, au débat démocratique dans notre pays.”





Valeurs associées TF1 7,25 EUR Euronext Paris -0,48%