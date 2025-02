TF1 : objectifs 2024 atteints et optimisme sur ses prévisions 2025

(AOF) - TF1 a atteint ses objectifs de l'année 2024. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 2,356 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 2,6% par rapport à l'an dernier, portée par ses deux segments d'activité (pôle média et Newen Studios). Le ROCA s'élève à 297 millions d'euros en 2024, en hausse de 9 millions d'euros. La marge des activités ressort à 12,6%, en légère progression par rapport à 2023 (+0,1 point), atteignant ainsi l'objectif d'un taux de marge globalement stable dans une année de transformation profonde du groupe.

Le résultat opérationnel s'établit à 271 millions d'euros. Il intègre -18 millions d'euros de produits et charges non courants liés à l'ambition d'accélération digitale du groupe, comprenant essentiellement une extension du dispositif de GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) signé en juillet 2023.

Le résultat net part du groupe s'établit à 206 millions d'euros, soit une hausse de 14 millions d'euros sur un an.

Conformément à l'objectif communiqué en février 2024 de viser une politique de dividendes en croissance, le Conseil d'Administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2025 le versement d'un dividende de 0,60 euro par action, soit +9% par rapport à 2024.

"Pour faire progresser son chiffre d'affaires, le Groupe continuera de travailler sur l'ensemble des piliers de valeur de TF1+, en utilisant notamment la data comme levier de monétisation", a déclaré la première et plus ancienne chaîne de télévision généraliste nationale française.

Pour 2025, dans un marché publicitaire offrant une visibilité limitée, les perspectives du groupe sont les suivantes : croissance soutenue à deux chiffres du chiffre d'affaires digital ; maintien d'une marge des activités proche de celle de 2024 ; et viser une politique de dividendes en croissance dans les prochaines années.

Points-clés

- Premier groupe télévisuel français avec 47 % de parts d’audience, dont 33 % chez les moins de 50 ans et 30 % chez les 25-49 ans ;

- Cinq chaînes en clair -TF1, TMC, LCI, TFX, TF SERIES FILMS, 3 chaînes thématiques payantes -TV Breizh, Histoire et Ushuaïa- et une plateforme de streaming, TF1 +;

- Chiffre d’affaires de 2,3 Mds€, réalisé à + 80 % en France et réparti entre la publicité sur les chaînes (70 % des revenus) et les activités studios et divertissements (17 %) avec les producteurs Newen, Blue Spirit, Anagram, de Mensen, IZEN, Reel One, Real Lava…;

- Ambition d’être la destination gratuite de référence sur l’écran de télévision pour le divertissement familial et l’information sur les marchés francophones, avec 3 axes stratégiques :

- linéaire : maintenir le leadership sur le marché publicitaire,

- digital : devenir la première plateforme de streaming gratuite en France

- production : faire de Newen Studios le studio européen de référence à racine française ;

- Capital verrouillé par Bouygues (46 %) et les salariés (11 %) et par l’impossibilité législative d’OPA, Rodolphe Belmer étant président-directeur général du conseil de 11 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- monétisation de l’offre publicitaire (39,5 % de digital dans les revenus totaux) et du service de streaming gratuit (33,7 millions d’utilisateurs et élargissement des compétences Tech & Média,

- succès de la plateforme de streaming TF1+ lancée début janvier et renforcée par l’agrégation de grandes marques -Le Figaro, l’Equipe ou Deezer…-, la stratégie data maximisant la valeur des inventaires digitaux ,

- renforcement de Newen : disponibilité dans les pays francophones (Belgique, Luxembourg et Suisse), politique de partenariats avec les autres diffuseurs ou plateformes, en France et expansion à l’international , via des acquisitions ciblées type l’américain JPG ,

- diversifications : valorisation du portefeuille via les licences, de l’expertise média via l’offre de programmes pour marques ou entreprises, coproduction de concerts…,

- innovation fondée sur 3 hubs, déclinée en amont avec la production de contenus, en aval avec le digital en s’appuyant sur le FabLab TF1 : convergence dans la vente des inventaires vidéo, unification des possiblités de ciblage des consommateurs, expansion de la Tech Media dans l’OTT, l’AdTech, l’open innovation & le cloud et soutien aux start-ups (+ de 50), avec programme d’accélération via le fonds One Inno et le Media Lab ;

- Stratégie environnementale 2030 : recul de 42 %, vs 2021, des émissions directes de CO2 via l’coproduction, la sobriété numérique, la mobilité douce et la décarbonation des achats et de 25 % celle des fournisseurs ;

- Bilan non endetté : capitaux propres de 1,9 Md€ et, à fin septembre, excédent net de 364 M€.

Défis

- Secteur très réglementé limitant les redéploiements et forte concurrence : nouveaux acteurs (Amazon Prime, Apple TV, Max, Netflix,), vidéos à la demande et la TV connectée ;

- Après une hausse de 2,8 % du chiffre d’affaires et de 4,5 % du bénéfice net à fin septembre , perspectives 2024 : poursuivre la croissance du digital en s’appuyant sur le lancement de TF1+, maintien du taux de marge opérationnelle courante et génération d’une trésorerie apte à servir une politique de dividendes en croissance ;

- Dividende 2023 : 0,55 €.