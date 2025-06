TF1: nouvel accord avec la filière audiovisuelle information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - TF1 annonce la signature d'un nouvel accord de partenariat avec AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le SPI, l'USPA, le SEDPA, la SACD et la Scam, se substituant à l'accord du 15 décembre 2022 et pérennisant jusqu'à fin 2028 les engagements pris par le groupe de médias.



Cet accord prévoit notamment 'l'intégration de droits de TVOD/EST s'agissant des oeuvres financées par le groupe TF1 de manière substantielle', permettant au groupe de 'continuer à soutenir la création tout en innovant sur sa plateforme'.



'Grâce à l'intégration de ces droits, les utilisateurs pourront bénéficier de nouvelles fonctionnalités permettant un accès à la carte à une diversité d'oeuvres et de contenus de haute qualité, disponibles en contrepartie d'un micropaiement', explique-t-il.





Valeurs associées TF1 8,4900 EUR Euronext Paris +0,12%