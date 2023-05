Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: nomination d'une nouvelle directrice RSE information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - TF1 fait part de la nomination, à compter du 1er mai, de Mélissa Saint-Fort au poste de directrice RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) du groupe, en remplacement de Christelle Leroy.



Mélissa Saint-Fort veillera à la mise en place de la feuille de route climat, avec notamment un objectif de réduction de 30% des émissions de CO2 d'ici 2030, et plus globalement animera le déploiement d'actions de sensibilisation aux problématiques environnementales.



Elle poursuivra également les actions relatives à l'égalité femmes-hommes, à l'inclusion ou à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l'entreprise. Enfin, elle continuera à soutenir l'action d'associations sur le terrain.





