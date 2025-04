TF1 maintient ses perspectives

Dans un marché publicitaire offrant une visibilité très limitée, le groupe maintient ses perspectives pour 2025 : une croissance soutenue à deux chiffres du chiffre d'affaires digital, le maintien d'une marge des activités proche de celle de 2024 et l'objectif d'une politique de dividendes en croissance dans les prochaines années.

(AOF) - Le groupe TF1 a dévoilé ses résultats du premier trimestre 2025, faisant ressortir un résultat net part du groupe (dont surtaxe exceptionnelle) de 15 millions d'euros, en retrait de 52,2% et un résultat opérationnel courant des activités de 43 millions d'euros, en hausse de 16%. Le chiffre d'affaires de la filiale du groupe Bouygues s'élève à 520 millions d'euros sur la période, en progression de 1,6% en rythme annuel.

