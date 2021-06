TF1-M6 : le pari osé de la fusion

En se réunissant, TF1 et M6 se donnent une chance de pouvoir investir davantage dans la production de contenus, la clé du succès pour faire face à Netflix (19 Md$ dépensés en 2021) ou Amazon qui s'est offert MGM. (© ALP/TF1/Starface/TF1)

Pour lutter contre les colosses du streaming, les deux champions nationaux ont décidé de fusionner. Un mariage risqué mais indispensable, qui pourrait redonner du tonus aux deux actions. Découvrez notre analyse et nos conseils boursiers.

C'est le deal de l'année dans le monde des médias.

Les deux ex-rivaux de la télévision privée et en clair veulent fusionner pour former un champion national qui pèserait 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 461 millions de résultat opérationnel courant. La nouvelle entité représenterait près de 42% de part d'audience, loin devant France Télévisions (28%).

Les deux sociétés espèrent ainsi reprendre leur destin en main, après avoir subi de plein fouet le tsunami numérique et la folle croissance du streaming télévisuel. Aux yeux du marché, TF1 et M6 ont été «disruptés». En cinq ans, l'action TF1 a perdu un quart de sa valeur, tandis que M6 affiche un modeste gain de 3%, largement à la traîne du SBF 120 (+45%).

Toute la question est de savoir si cette union parviendra à conjurer le déclin.

Deux groupes rentables

Ce rapprochement intervient au moment où la télévision a prouvé qu'elle restait malgré tout un canal rassembleur. Ayant profité des périodes de confinement et de couvre-feux, la durée d'écoute globale de la télévision a significativement augmenté (3 h 58 en 2020, contre 3 h 40 en 2019).

Dans ce contexte, TF1 a amélioré sa rentabilité. Au premier trimestre 2021, la marge opérationnelle courante s'est élevée à 11,1%, contre 8,5% un