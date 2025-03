TF1: les audiences reviennent à leurs niveaux d'il y a un an information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 14:03









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 a annoncé lundi être resté le leader des groupes audiovisuels en termes d'audiences sur ses cibles principales au cours du mois de mars.



Sa part de marché chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, une catégorie stratégique, s'est établie à 34,5% le mois dernier, soit exactement le même niveau qu'en mars 2024, un chiffre qui constituait un record depuis 16 ans.



Chez les 25-49 ans, une autre cible privilégiée, sa part d'audience est également restée stable à 31,4%, après être ressortie au même niveau il y a un an, marquant un plus haut de 14 ans.



Dans un communiqué, TF1 explique que son audience a été portée par les excellents scores du sport, de la fiction et le succès de l'information.



Avec un pic d'audience de 7,3 millions de téléspectateurs, le match de football France/Croatie a signé une part d'audience record depuis deux ans hors Euro, avec 46% chez les 25-49 ans.



Le journal de 13h00 présenté par Marie-Sophie Lacarrau du lundi au vendredi et Anne-Claire Coudray le week-end a signé de son côté son meilleur mois de mars depuis 2014, tandis que le journal de 20h00 de Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray a réalisé son meilleur mois de mars depuis 2020.





