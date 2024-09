Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: les audiences fléchissent en septembre en rythme annuel information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Le groupe de télévision TF1 cède du terrain en Bourse lundi à la mi-journée après avoir accusé un fléchissement de ses audiences au cours du mois de septembre.



Dans un communiqué, le groupe d'audiovisuel dit avoir signé une 'entrée en force' dans un contexte concurrentiel toujours marqué par des événements sportifs majeurs, à savoir la tenue des Jeux Paralympiques.



Le groupe indique que sa part d'audience chez les plus de quatre ans a progressé de 3,8 points d'un mois sur l'autre pour atteindre 27,3%.



Celle-ci gagne même 9,1 points à 34,8% chez les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans (FRDA-50), soit le deuxième meilleur mois de l'année.



Chez les 25-49 ans, une autre cible très suivie, la part d'audience a progressé de 9,4 points à 31,7%, ce qui correspond à son troisième meilleur mois de l'année.



En rythme annuel, cependant, tous ces chiffres s'inscrivent en repli, puisque la part d'audience atteignait 27,5% chez les 4+ en septembre 2023, 34,2% chez les FRDA-50 et 32% chez les 15-49 ans.



A 14h00, l'action de TF1 cède autour de 3%, alors que le SBF 120 cède 1,8% au même moment.





