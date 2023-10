TF1: le groupe évoque une rentrée record après ses audiences information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 15:11

(CercleFinance.com) - TF1 annonce que le groupe a enregistré la plus forte progression sur l'ensemble des cibles en septembre, et évoque ainsi 'une rentrée record' pour le groupe.



Dans le détail, le groupe enregistre 27,5% de part d'audience sur les plus de 4 ans (soit +1,8 pt sur un an) et 34,2% de part d'audience chez les femmes responsables des achats de 15 à 49 ans (+0,7 pt).



Le groupe signale son meilleur mois de l'année chez les 25-49ans avec 32% part d'audience (+2,2 pt) ainsi que chez les 15-34ans avec 34,9% part d'audience (+2 pt).



La chaîne TF1 a notamment profité de l'effet coupe du monde de rugby. Le match d'ouverture a ainsi rassemblé 15,6 millions de téléspectateurs, soit la meilleure audience de l'année.



Entre le début de l'année et la fin du mois d'août, la consommation des programmes de TF1 en live et en streaming a atteint 8,5 milliards d'heures visionnées.