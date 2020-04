Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1-Le deuxième trimestre 2020 sera très fortement impacté par la crise actuelle Reuters • 29/04/2020 à 17:58









29 avril (Reuters) - TF1 SA TFFP.PA : * TF1 - LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 SERA TRÈS FORTEMENT IMPACTÉ PAR LA CRISE ACTUELLE ET CE SUR TOUTES LES ACTIVITÉS DU GROUPE * TF1 - DISPOSE D'UNE BONNE SITUATION FINANCIÈRE AVEC PEU D'ENDETTEMENT ET UN ENCOURS DE LIGNES DE CRÉDIT BANCAIRES BILATÉRALES DISPONIBLES * TF1 - LE GROUPE MAINTIENT LA SUSPENSION DE SES OBJECTIFS 2021 * TF1 - CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ 1ER TRIMESTRE €493,9 MILLIONS VERSUS €553,7 MILLIONS L'ANNÉE DERNIERÈ * TF1 - RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 1ER TRIMESTRE €24,0 MILLIONS VERSUS €40,6 MILLIONS L'ANNÉE DERNIÈRE Pour plus de détails, cliquez sur TFFP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -4.36%