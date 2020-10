Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1-Hausse des recettes publicitaires au T3 Reuters • 28/10/2020 à 18:00









PARIS, 28 octobre (Reuters) - TF1 TFFP.PA a fait état mercredi d'une hausse de 7,5% de ses revenues publicitaires en raison d'un retour progressif des investissements pendant la levée du confinement cet été. La première chaîne privée française a enregistré de 346,5 millions d'euros de recettes publicitaires, alors que son résultat opérationnel a presque triplé sur la période pour atteindre 57,8 millions d'euros. TF1 a renoncé à ses objectifs pour 2021 plus tôt dans l'année en raison des incertitudes liées aux coronavirus. (Sarah Morland et Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -2.26%