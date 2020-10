Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: hausse des recettes publicitaires au 3e trimestre Reuters • 29/10/2020 à 12:20









TF1: HAUSSE DES RECETTES PUBLICITAIRES AU T3 PARIS (Reuters) - TF1 a fait état mercredi d'une hausse de 7,5% de ses revenus publicitaires en raison d'un retour progressif des investissements pendant la levée du confinement cet été. La première chaîne privée française a enregistré de 346,5 millions d'euros de recettes publicitaires, alors que son résultat opérationnel a presque triplé sur la période pour atteindre 57,8 millions d'euros. Le directeur financier de TF1, Philippe Denery, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que le groupe ne prévoyait pas d'éléments négatifs pour le mois d'octobre. Il a souligné que la visibilité restait néanmoins très faible pour les mois à venir et que l'activité du groupe dépendrait très largement des décisions qui seraient prises par les autorités françaises en matière sanitaire. TF1 a déjà renoncé à ses objectifs pour 2021 plus tôt dans l'année en raison des incertitudes liées aux coronavirus. A la sortie du confinement, la consommation de télévision a augmenté chez les jeunes et les adultes grâce au retour des événements sportifs tels que la finale de la Ligue des champions, qui a attiré quelque 11,4 millions de téléspectateurs. Le groupe a aussi déclaré que les annonceurs ont pu bénéficier des audiences élevées à la fin de l'été et à la rentrée alors que l'émission de téléréalité Koh-Lanta a attiré quelque 6,7 millions de téléspectateurs. Pour la fin de l'année 2020, TF1 a annoncé qu'elle prévoyait le retour de certaines émissions phares ainsi que le lancement d'un nouveau feuilleton quotidien "Ici Tout Commence" et d'un programme de divertissement "District Z". Le titre progressait de plus de 11% jeudi 29 octobre à midi. (Sarah Morland et Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +10.04%