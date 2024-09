Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: deux nouveaux acteurs sur sa plateforme TF1+ information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 18:23









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 accueillera sur sa plateforme TF1+ deux nouveaux acteurs: ARTE, acteur européen de référence dans la production et la diffusion de programmes culturels ainsi que A&E Television Network (AETN), groupe de télévision américain référent dans le domaine du documentaire.



Grâce à ce nouveau partenariat, les utilisateurs de TF1+ bénéficieront de toute l'offre Arte.TV : des milliers de programmes (documentaires, séries, films, magazines et concerts...) à retrouver en streaming gratuitement.



Avec AETN, TF1+ enrichit son offre de contenus en se positionnant sur le genre très plébiscité du documentaire. Avec cet accord, la plateforme se dote de plus de 700 heures de programmes documentaires dans des genres variés, allant de l'extrême au ' true crime ', de l'histoire au paranormal, de l'immobilier à la science.





